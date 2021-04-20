Müge Anlı'nın halk oyunu performansı takipçilerinden büyük beğeni topladı!

ATV'nin ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, yeni açtığı instagram hesabından ilgi çekici paylaşımlarına devam ediyor. Anlı, en son paylaşım yaptığı halk oyunları performansı takipçilerini mest etti. Takipçileri tarafından çokça beğeni alan video, kameralara böyle yansıdı.