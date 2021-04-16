Müge Anlı'nın Vurgun şarkısı performansı dinleyenleri mest etti!
ATV'nin fenomen ismi Müge Anlı, sosyal medya hesabı instagram üzerinden Muazzez Abacı'nın Vurgun isimli parçasını seslendirdi. Videoyu "Bu kadar stresle nasıl başa çıktığımı soruyorsunuz" notuyla paylaşan Anlı performansıyla dinleyenleri büyüledi. o anlar ise kameraya anbean böyle yansıdı.
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16 Nisan 2021 Cuma 17:37
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