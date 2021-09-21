Müge Anlı'nın yıllardır gizlediği 19 yaşındaki kızı Lidya'nın fotoğrafı ortaya çıktı

Son yıllarda yaptığı işlerle öne çıkan Müge Anlı, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Müge Anlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızının fotoğrafı ortaya çıktı.

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

19 yaşında genç kız olan Lidya Müge Akdağ'ı görenler inanamıyor. Müge Anlı'nın gazeteci Burhan Akdağ ile evliliğinden olan kızı Lidya Müge Akdağ, güzelliğiyle görenleri büyüledi. Lidya Müge Akdağ'ın son hali epey merak ediliyordu. İşte Müge Anlı'nın kızı Lidya...