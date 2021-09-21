Müge Anlı'nın yıllardır gizlediği 19 yaşındaki kızı Lidya'nın fotoğrafı ortaya çıktı
ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen sunucusu Müge Anlı, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Anlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü 19 yaşındaki kızı Lidya Müge Akdağ'ın doğal güzelliği görenleri büyülüyor.
Son yıllarda yaptığı işlerle öne çıkan Müge Anlı, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Müge Anlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızının fotoğrafı ortaya çıktı.
GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI
19 yaşında genç kız olan Lidya Müge Akdağ'ı görenler inanamıyor. Müge Anlı'nın gazeteci Burhan Akdağ ile evliliğinden olan kızı Lidya Müge Akdağ, güzelliğiyle görenleri büyüledi. Lidya Müge Akdağ'ın son hali epey merak ediliyordu. İşte Müge Anlı'nın kızı Lidya...