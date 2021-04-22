Yakayı ele verdiler, Kahramanmaraş’ta FETÖ’den aranan 2 kişi yakalandıİlim isminin anlamı nedir, İlim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Diyarbakır'da şüpheli ölüm: Doktorun cansız bedeni park haildeki aracın yanında bulunduSON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı açıkladı, "ara-bul-yok et" stratejisi uygulanacak!Azat isminin anlamı nedir, Azat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Türkiye'de korkutan tablo: Virüs hızla yayılıyor, testlerin pozitiflik oranı 2 ayda 3 katına çıktı!Çocukların rutin aşılama programını salgın sürecinde aksatmayın!Gelinini başka adamla yakalayan kayınpeder dehşet şaçtı! Üzerlerine kurşun yağdırdı23 Nisan kutlama mesajları, sözleri 2021| Facebook, Whatsapp için 23 Nisan kutlama mesajlarıArgu isminin anlamı nedir, Argu ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Müge Anlı'ya büyük sürpriz! Ünlü oyuncu Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı'ya katıldı

Müge Anlı'ya büyük sürpriz! Ünlü oyuncu Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı'ya katıldı

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugün iki sürpriz konuğu vardı. Kuruluş Osman dizisinin Dündar Bey'i Ragıp Savaş ve eşi Fadime Savaş, Müge Anlı canlı yayınındaydı.

Müge Anlı'ya büyük sürpriz! Ünlü oyuncu Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı'ya katıldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına bugün, Kuruluş Osman dizinde Dündar Bey karakterine hayat veren Ragıp Savaş ve eşi katıldı. Seyirciyi şaşırtan ünlü çiftin yayına katılma amaçları izleyiciyi duygulandırdı.

HERKESİ DUYGULANDIRDILAR

Canlı yayın esnasında yaşadığı sürprizi büyük bir mutlulukla karşılayan Müge Anlı, heyecanını gizleyemedi. Geçtiğimiz aylarda koronavirüs salgınından dolayı annelerini kaybeden Savaş çifti, Müge Anlı hayranı olan annelerinin hayrına çocuklara tablet yardımında bulundular. Ragıp Savaş ve Fadime Savaş, ziyaret sonrası Müge Anlı'nın teklifi üzerine stüdyoda kalmaya devam etti. 

Müge Anlı'ya büyük sürpriz! Ünlü oyuncu Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı'ya katıldı

ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEKLER

Anlamlı bir ziyaret gerçekleştiren çift, koronadan kaybettikleri anneleri adına hayır yapmak istediklerini söyledi. "Büyük hayranınız" diyen Savaş, "Sana gelmek istedik. Sağolsunlar yayına aldılar bizi." ifadelerini kullandı. Ragıp Bey'in eşi, annesi Sevinç Avcılar'ın hemşire olduğunu, çocukları çok sevdiğini, yardım etmek istediklerini belirterek stüdyoya getirdikleri tabletleri çocuklara ulaştırmasını Müge Anlı'dan rica etti.

Müge Anlı'ya büyük sürpriz! Ünlü oyuncu Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı'ya katıldı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT