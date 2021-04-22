Müge Anlı'ya büyük sürpriz! Ünlü oyuncu Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı'ya katıldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına bugün, Kuruluş Osman dizinde Dündar Bey karakterine hayat veren Ragıp Savaş ve eşi katıldı. Seyirciyi şaşırtan ünlü çiftin yayına katılma amaçları izleyiciyi duygulandırdı.

HERKESİ DUYGULANDIRDILAR

Canlı yayın esnasında yaşadığı sürprizi büyük bir mutlulukla karşılayan Müge Anlı, heyecanını gizleyemedi. Geçtiğimiz aylarda koronavirüs salgınından dolayı annelerini kaybeden Savaş çifti, Müge Anlı hayranı olan annelerinin hayrına çocuklara tablet yardımında bulundular. Ragıp Savaş ve Fadime Savaş, ziyaret sonrası Müge Anlı'nın teklifi üzerine stüdyoda kalmaya devam etti.

ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEKLER

Anlamlı bir ziyaret gerçekleştiren çift, koronadan kaybettikleri anneleri adına hayır yapmak istediklerini söyledi. "Büyük hayranınız" diyen Savaş, "Sana gelmek istedik. Sağolsunlar yayına aldılar bizi." ifadelerini kullandı. Ragıp Bey'in eşi, annesi Sevinç Avcılar'ın hemşire olduğunu, çocukları çok sevdiğini, yardım etmek istediklerini belirterek stüdyoya getirdikleri tabletleri çocuklara ulaştırmasını Müge Anlı'dan rica etti.