2020 yılı Haziran ayında Türkiye'de çekimlerine başlanan Çıplak dizisinde başrol oynayan Müge Bayramoğlu dizide Eylül adında genç bir kızı canlandırıyor. Dizide rol gereği eskortluk yapan Müge Bayramoğlu son günlerde sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında diziden bahsettikten sonra RTÜK tarafından dizinin kaldırılması olay oldu. Peki Müge Bayramoğlu Kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Müge Bayramoğlu oyunculuk kariyeri ...

MÜGE BAYRAMOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Şuan 28 yaşında olan Müge Bayramoğlu 6 Eylül 1992 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Dansçı, oyuncu olan Bayramoğlu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. 2009 yılından beri de İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde görev alıyor.

Afife Jale Tiyatrosu’nda da eğitim alan güzel oyuncu, dizi oyunculuğuna 2011 yılında Pis Yedili başlamıştı. Şimdiye dek 7 film dizide rol alan Müge Bayramoğlu, 2016’da O Hayat Benim isimli dizide, 2018’de ekranlara gelen Koca Koca Yalanlar dizisinde rol aldı.

Çıplak dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Çıplak dizisi nerede çekiliyor?

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Klasik Modernler / Oyuncu - 2017

Afife / Altın Afife - 2015

Sylvia / Sylvia

Fındıkkıran / Hint Dansı

ROL ALDIĞI DİZİLER

Koca Koca Yalanlar (2018)

Aşk Zamanı (Derya, 2015)

O Hayat Benim (Ceylan, 2016)

Emanet (Gül, 2014)

Pis Yedili (Beril, 2011-2013)

Çıplak dizisi neden yayından kaldırıldı? Cüneyt Özdemir'in 'Çıplak' paylaşımı olay oldu!

ROL ALDIĞI FİMLER

İmkansız Olasılık (Zehra, TV Filmi 2016)

Boşa Giden Her Şey (Naziye, Kısa Film 2016)