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  3. Müge Boz ve Caner Erdeniz'in bebekleri doğdu! İşte Vina bebeğin cinsiyeti...

Müge Boz ve Caner Erdeniz'in bebekleri doğdu! İşte Vina bebeğin cinsiyeti...

Ünlü oyuncu Müge Boz ve Caner Erdeniz'in bebekleri dünyaya geldi. Doğumdan önce bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek istemeyen çiftin bir kız bebeği oldu.

Müge Boz ve Caner Erdeniz'in bebekleri doğdu! İşte Vina bebeğin cinsiyeti... 1115

Ünlü oyuncu Müge Boz ve basketbolcu eşi Caner Erdeniz'in bebekleri dünyaya geldi. 