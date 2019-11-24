Müge Boz ve Caner Erdeniz'in bebekleri doğdu! İşte Vina bebeğin cinsiyeti... Ünlü oyuncu Müge Boz ve Caner Erdeniz'in bebekleri dünyaya geldi. Doğumdan önce bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek istemeyen çiftin bir kız bebeği oldu.

1 15 Ünlü oyuncu Müge Boz ve basketbolcu eşi Caner Erdeniz'in bebekleri dünyaya geldi.