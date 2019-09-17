Müge Boz'un 5.ayına girdi

Oyunca Müge Boz basketbolcu Caner Erdeniz ile ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Müge Boz, 5.ayı takipçileriyle paylaştı.

MÜGE BOZ KİMDİR?

Çocukluğu İstanbul'da geçti. 12 yaşındayken, babasının işi nedeniyle İzmir'e Karşıyaka'ya taşındılar. İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Sinema TV ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu. Modellik de yapan Müge Boz, 7 yaşında baleye başladı ve 11 sene bale, 4 sene piyano eğitimi almış, yüzme, tenis, paten, voleybol, yoga, motorsiklet gibi spor dallarıyla ilgilenmiştir.

Norveç'teki Volda kentindeki Hogskulen i Volda adlı okulun bursunu kazanarak oraya girmiştir. Orada reklamcılık ve gazete fotoğrafçılığı üzerine 'strategic design', 'digital photography' eğitimleri aldı.

2009 yılında Turkcell'in 3G reklamında, 2010 yılında da Arçelik Çamaşır Makinesi, Mavi Jeans, Maximum Müze Kart ve Nescafe 3'ü 1 Arada reklamlarında oynadı. Ayrıca; Zen Pırlanta, Loft ve T-box modellikleri yapmış ve Vogue, Tempo, Marie Claire, Women's Health, İnstyle gibi dergilerde moda resimleri yayınlanmıştır.

Müge Boz, 2013 yılında senaryosunu Birol Güven'in yazdığı, yönetmenliğiniHamdi Alkan'ın yaptığı "Aşk Emek İster" dizisinde; Ekin Türkmen, Furkan Palalı ile başrolü paylaştı. Dizide Atilla Arcan'da oynamıştı.

2013 yılının sonunda Aralık ayında "Bu İşte Bir Yalnızlık Var" adlı sinema filminde Engin Altan Düzyatan, Özgü Namal, Emin Gürsoy, Ümit Erdim,Wilma Elles, İskender Paydaş gibi oyuncularla birlikte oynadı.

2014 yılında yayınlanan yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı TRT 1 dizisi, "Gurbette Aşk"; başrollerini Cezmi Baskın, Gökhan Alkan, Müge Boz, Wilma Elles ve Serhat Özcan'ın paylaştığı, yıllar evvel Türkiye'den Almanya'ya göçmüş olan bir Türk ailesinin hikayesidir.

2006'dan bu yana televizyonda yayınlanan "Arka Sokaklar" adlı dizide 2014yılının Temmuz ayında "Ece Dündar" isimli komiser olarak rol almaya başladı. Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz yaptı, başrollerde ise Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Berk Oktay, oynadı.

Filmleri ve Dizileri:

2008 - Melekler Korusun (dizi)

2011 - Toprağın Çocukları (sinema)

2011 - Şüphe (dizi)

2011 - Karakol-Herkes Adalet İster (dizi)

2012 - Leyla ile Mecnun (dizi)

2012 - Bir Hikayem Var (sinema)

2012 - Karaoğlan (sinema)

2013 - Yalan Dünya (dizi)

2013 - Aşk Emek İster (dizi)

2013 - Bu İşte Bir Yalnızlık Var (sinema)

2014 - Gurbette Aşk (dizi)

2014 - Arka Sokaklar(Ece Dündar) (dizi)