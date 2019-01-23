Muğla 25 yıl çöp sorunu yaşamayacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Mumcular ve Milas Vahşi depolama alanlarında rehabilitasyon çalışmalarını tamamladı ve 115 bin 639 metrekare alanı doğaya kazandırdı. Bodrum Dereköy, Torba, Gündoğan ve Menteşe vahşi depolama alanlarında da rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Büyükşehir Belediyesi olmasında sonra katı atık düzenli depolama tesisleri, hafriyat alanları, geri dönüşüm tesisleri, kıyılardan teknelerle atık toplama gibi çevreyi koruyan birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi vahşi depolama alanlarını rehabilite ederek doğaya kazandırma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bodrum Mumcular'daki 25 bin 668 metrekarelik vahşi depolama ve Milas'taki 89 bin 971 metrekarelik vahşi depolama alanlarında rehabilitasyon çalışmalarını tamamlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Dereköy 152 bin 014 metrekare vahşi depolama, Bodrum Torba 253 bin 603 metrekare vahşi depolama, Bodrum Gündoğan 62 bin 084 metrekare ve Menteşe İlçesi 55 bin metrekare vahşi depolama alanlarında da rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor.

Düzenli katık depolama tesislerinden Bodrum'un yapılması ve vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonun tamamlanmasında sonra Muğla'nın en az 25 yıl çöp sorunun olmayacağını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün çevreye yapılan yatırımın geleceğe yapıldığını belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Doğası, tarihi dokusu, eşsiz kıyıları ile Muğlamız ülkemizin ve dünyanın en özel şehirlerinden. Yüzde 68 orman varlığı ile yeşilin, 1480 km kıyı şeridi ve eşsiz koyları ile de mavinin her tonunu sergileyen Muğlamızda çevremizi korumak ve gelecek nesillere korunmuş bir şehir bırakmak için projeler üretiyor, yatırımlar yapıyoruz. Katı Atık Düzenli depolama tesisleri, hafriyat alanları, geri dönüşüm tesisi, kıyılardan teknelerle atık toplama ve vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonu hizmetlerini hayata geçirdik. Vahşi depolama alanlarının Büyükşehir Belediyemize devri sonrası rehabilitasyon çalışmalarını başlattık. Bu alanları tekrar doğaya kazandırıyor, çevre kirliliğinin, özellikle çöplük yangınlarının önüne geçiyoruz. Muğla'mızın çöpünün beşte birini üreten Bodrum'daki katı atık düzenli depolama tesisini de hayata geçirdiğimizde gerdanlığın son halkasını da tamamlayarak Muğlamızı modern tesislerle geleceğe pırıl pırıl taşıyacağız" dedi.

Kaynak: İHA