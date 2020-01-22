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Muğla Atletikspor’un kızları bir üst kademede

Muğla'da devam eden Yıldız Kızlar Türkiye Futbol şampiyonasının 14'üncü grup maçları 4 takım arasında devam ediyor.

Muğla Atletikspor’un kızları bir üst kademede

Muğla'da devam eden Yıldız Kızlar Türkiye Futbol şampiyonasının 14'üncü grup maçları 4 takım arasında devam ediyor. Oynanan ilk iki maçlarda Muğla Atletikspor ve Denizli Horozkent takımları maçlarını kazanarak bir süt kademeye çıkmaya hak kazındı.

2019-2020 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası 14'üncü grup maçlarında Muğla Atletikspor, Köyceğiz Spor Kulübünü 11-1 yenerken, grubun Denizli takımı Horozkent Spor Kulübü, Bodrum Belediye Bodrumsporu; 13-0 yenerek ilk maçlarını tamamladı.

Grup maçlarının ikinci gününde Muğla Atletikspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-0'la geçerken Horozkent Spor Kulübü Köyceğizsporu'u 12-0 yendi. Bölgesel oynanacak grup müsabakalarının tamamlanması ve puan cetvellerinin tescil edilmesinin ardından, gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar, Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda bir üst kademeye yükselmeye hak kazanacak.

Muğla Atletikspor’un kızları bir üst kademede

Muğla Atletikspor’un kızları bir üst kademede

Kaynak: İHA



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