Muğla Aydın karayolunda kaza: 1 ölü

Muğla Aydın yolu istikametinde seyir halinde olan otomobil yayaya çarptı. Kazada 35 yaşındaki Fatma Zafer

olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay Muğla'nın Yatağan İlçesi Bozarmut Mahallesinde meydana geldi. Sabah saat 07:20 sıralarında Muğla Aydın yolu istikametinde seyir halinde olan 34 BGC 316 plakalı otomobil sağ şerit üzerindeki yaya Fatma Zafer'e çarptı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri tarafından 35 yaşındaki Fatma Zafer'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Fatma Zafer'in cenazesinin memleketi Yozgat'a gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA