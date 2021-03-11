Muğla Bodrum Nüfusu 2020 - 2021 | Bodrum İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Muğla Bodrum Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Muğla Bodrum nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Muğla Bodrum nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bodrum ilçesinin bağlı bulunduğu Muğla ilinde 1 milyon 773 kişi yaşamaktadır. Muğla ili 12654 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 681 (km²) si Bodrum ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Muğla Bodrum nüfusu 181 bin 541 kişidir.

Muğla Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 miyon 773 kişidir.

Bodrum İlçe Nüfusu Kaçtır?

181 bin 541 kişidir.

Bodrum Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

- kişidir.

Muğla Bodrum Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 34,2 olarak gerçekleşmiştir.

Bodrum İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,429893 Enlem : 27,429893

Bodrum İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Muğla iline bağlı bulunan Bodrum ilçesinin telefon alan kodu 0 252 şeklinde başlamaktadır.

Bodrum ilçesinin bağlı olduğu Muğla İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Bodrum ilçesinin bağlı olduğu il olan Muğla ilinin plaka kodu 48 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020