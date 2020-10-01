Muğla Bodrum'da 4,3 büyüklüğünde deprem
AFAD, Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son günlerde depremlerin yaşandığı Ege denizi açıklarında bir deprem daha meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 14.05'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi.
Deprem, Bodrum'a 63,63 kilometre uzaklıkta yerin 47,84 kilometre altında kaydedildi.
SON DEPREMLER AFAD
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 1, 2020
Büyüklük : 4.3 (ML)
Yer : Ege Denizi, 63.63 km. Bodrum (Mugla)
Tarih-Saat : 01.10.2020, 14:05:40 TSİ
Enlem : 36.6470 N
Boylam : 26.6231 E
Derinlik : 48.84 km
Detay : https://t.co/9RbKTuivz4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi