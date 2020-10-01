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Muğla Bodrum'da 4,3 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son günlerde depremlerin yaşandığı Ege denizi açıklarında bir deprem daha meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 14.05'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi.

Deprem, Bodrum'a 63,63 kilometre uzaklıkta yerin 47,84 kilometre altında kaydedildi.

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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