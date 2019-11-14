Muğla Büyükşehir, güneşle bin hanenin elektriğini üretecek

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi, tesislerinde kurduğu ve kuracağı güneş enerji santralleriyle yılda yaklaşık bin hanenin elektriğini üretecek.

Türkiye'de güneş enerjisi potansiyeli en yüksek illerden Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi tesislerine güneş enerji panelleri kuruyor. Türkiye'de ilk, "yapıya entegre sistemi" kurup, Büyükşehir tesislerinden Menteşe Terminali'nde, Menteşe Mezbaha Tesisi'nde ve Konacık idari bina çatısında enerji üretiyor. Yapımı süren Bodrum Terminali çatısına kurulumu yapılacak sistem ile Büyükşehir Belediyesi'nin tüm tesisleri, 1067 kilovatsaat kurulu güçle enerji üretecek. Tüm güneş enerji santrallerinin sorunsuz çalışırsa Büyükşehir Belediyesi, yılda yaklaşık bin hanenin elektrik tüketimine eşit enerjiyi güneşten karşılayacak.

Yılda 1 milyon 400 bin kilovatsaat enerji üretecek tesislerde ayrıca 30 ton kâğıdın geri dönüşümünü sağlayacak alt yapı kuruldu. Böylelikle 840 ton karbondioksitin atmosfere salınımını engellenecek. Aynı zamanda belediye bütçesine de katkı sağlayan güneş panellerinin, Büyükşehir Belediye'nce bundan sonra yapılacak binalarda da kullanılması planlanıyor.

EN BÜYÜĞÜ BODRUM OTOGARI'NIN ÇATISINDA

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, "Yerel yönetimler olarak, il belediyesiyken mezbaha tesisimiz arkasında başlattığımız güneş enerjisinden yararlanma projesini, Büyükşehir Belediyesi olduğumuzda Menteşe, Bodrum otogarların çatısı ve Bodrum Konacık hizmet binası çatısında devam ettirdik. Güneş enerjisi santrallerimizden en büyüğü yapımı devam eden Bodrum otogarımızın çatısı. Bodrum otogarımızın da devreye girmesi ile kurulu gücümüz yıllık bin hanenin elektriğini üretebilen güçte olacak. Çevreyi, bütçemizi koruyan yenilikçi bu projeleri Muğla'mız genelinde daha da arttırmayı hedefliyoruz. Muğla, yeşili mavisi ile tertemiz havası doğası ile verimli toprakları yararlı güneşi ile bir şehirden fazlası" dedi.

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Kaynak: DHA