Muğla Büyükşehir’den 4 bin 350 aileye 7,5 milyon destek

Muğla genelinde vatandaşların her anında yanında olan, sosyal belediyecilik alanında birçok ilki gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediyesi Halk Kart, nakdi, ayni ve kırtasiye yardımı gibi sosyal destek projeleri vatandaşlara destek oluyor. Uzman ekiplerce belirlenen ailelere yardımlar ailenin durumu da gözetilerek bir elin verdiğini diğer el görmeyecek anlayışı ile yapılıyor.

İl genelinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Halk Kart ile 2 bin 076 aileye 6 Milyon 661 Bin TL, Nakdi yardım ile 648 aileye 513 bin 896 bin TL, ayni yardım ile 730 aileye, kırtasiye yardımı ile 895 aileye 392 bin 200 TL olmak üzere toplam 4 bin 349 aileye 7 Milyon 567 bin 496 TL destek sağladı.

Başkan Gürün; "Sosyal yardımlar bir elin verdiğini diğer el görmeyecek anlayışı ve titizliği ile yapılıyor"

Vatandaşların huzuru, mutluluğu ve yüzlerindeki gülümseme için çalıştıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarla da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıklarını ve yasaların kendilerini verdiği yetkiler çerçevesinde vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti. Başkan Gürün; "Güzel Muğlamızda vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu, yüzlerindeki gülümseme olabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yollardan, alt yapıya, ulaşımdan sağlığa kadar birçok hizmeti verirken sosyal belediyecilik projeleri ile de vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Uzman ekiplerimizce belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için başlattığımız Halk Kart ile her ay düzenli bir şekilde vatandaşlarımıza maddi destek sağlıyoruz. Bu desteğimiz normal bankamatik kartına yüklenen bir meblağ ile vatandaşlarımızın belirlenen ihtiyaç ürünlerini alabilmesini sağlıyor. Diğer sosyal yardımlarımızda da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın içinde bulunduğu durum gözetilerek bir elin verdiğini diğer el görmeyecek anlayışı ve titizliği ile yapılıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya, onlara hak ettikleri hizmetin en iyisini vermek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA