Muğla Büyükşehir’den haşere ile bilimsel mücadelesi

13 ilçesi, 569 mahallesi olan Muğla'da haşere ile mücadele konusuna büyük önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi vektör-haşere mücadelesi ilaç uygulama sertifikalı 217 personel, 57 araçla sürdürüyor.

Bilimsel Çalışma ile Haşere Türleri Belirlendi

Haşere ile mücadele konusuna bilimsel yaklaşan ve iki üniversite ile ortak çalışma yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla genelinde sivrisinek türlerini ve yaşadıkları habitatların haritasını çıkartarak buna göre ilaçlama yapmaktadır. Ege ve Ankara Üniversitesi Muğla genelinde sivrisinek ve diğer haşerelerle ilgili saha çalışmaları yaparak Muğla genelindeki sivrisinek türlerini mevsimlerine göre belirledi ve Türkiye'de üniversite, belediye işbirliği ile uluslararası biyosidal kongresinde en iyi sunum seçilen başarılı bir çalışmanın altına imza attı. 2016 yılında Muğla genelinde 361 lavra örneğinden 352'sinin örnek teşhisi gerçekleştirildi ve toplam 12 farklı tür belirlendi. Belirlenen 12 farklı türden 2'sinin de bölge için yeni türler olduğu anlaşıldı. Bu çalışmaları kitap haline getiren Muğla Büyükşehir Belediyesi "Entegre Vektörle Mücadele Hizmeti" ismiyle yayınladı.

"Vatandaş bilgilendirilerek haşere mücadelesine katılımları sağlanıyor"

Haşere ile ilgili bilgilendirme broşürleri hazırlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, ekipleriyle ilçe ilçe, mahalle mahalle vatandaşları da bilgilendirerek yaşam alanlarında almaları gereken tedbirleri anlatıyor. Kültürel Mücadele kapsamında sivrisineklerin durgun sularda ürediği, karasineklerin ağzı açık çöp, gübre vb. organik atıklardan ürediği, bit-pire-kene türü parazitlerin ise dış parazit uygulamaları yapılmayan evcil hayvanlardan kaynaklandığı konusunda vatandaşları bilgilendiren Büyükşehir ekipleri olumlu geri dönüşler alıyor. Ayrıca ekipler gündüzleri güzergah ve programlara göre düzenli olarak alan taraması çalışmaları yapıyor. Üreme kaynağının bulunması, kaynağın ortadan kaldırılmasına yönelik fiziksel tedbirlerin alınması ve etkenlerin ergin hale gelerek çoğalmamaları için ilaç uygulaması da yapan ekipler bu çalışmalara destek unsuru olan araç üstü soğuk sisleme uygulamalarını ise gün batımıyla birlikte tüm bölgelerde sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Muğla, geniş coğrafyası, yüzde 68 orman varlığı, 1480 km kıyı şeridi ve birbirinden değerli 13 ilçesi ile bir şehirden fazlasıdır. Bu eşsiz coğrafyanın güzellikleri yanında kıyısal bölgelerinde taban suyu yüksek olması, özel çevre koruma bölgelerine dahil olan sazlık alanları da vektörle mücadele için zorlu bir coğrafyadır. Sivrisinek ve diğer haşerelerin üremesine çok müsait ilimizde Büyükşehir Belediyesi olarak bilimsel çalışmalara önem vererek iki üniversitemizden değerli bilim insanlarının çalışma yapmasını istedik. Sivrisinek türleri ve yaşam alanlarının belirlendiği çalışmaya göre ekiplerimiz mücadelesini sürdürüyor. Doğaya zarar vermeden, türlerine, üreme alanlarına göre ilaçlama yapılarak etkin bir mücadele sürdürülüyor. Bir diğer önem verdiğimiz konu vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi. Büyükşehir ekipleri yanında birebir ekiplerimiz tarafından evinde, iş yerinde, kahvede haşere ile mücadele konusunda bilgilendirilen vatandaşlar basit önlemler alarak bu mücadelede bizlere katkı sağlıyor. Yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz Muğlamızda hemşehrilerimizin, yerli ve yabancı misafirlerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, huzurlu ve mutlu bir şehirde yaşamalarını sağlamak için çalışıyor, hizmetlerimizle onların yüzlerindeki gülümseme, dudaklarında bir teşekkürler olmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA