Muğla Büyükşehir’den öğrencilere 2 milyon 474 bin TL kırtasiye desteği

2023-2024 Eğitim Öğretim yılının başlamasıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik ve eğitimde fırsat eşitliği ilkeleri istikametinde öğrencilere beslenme, kırtasiye, kıyafet, konaklama ve çorba desteği vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi il sınırları içerisinde ikamet eden ilköğretim, ortaöğretim ve üniversitede okumakta olan öğrencilere beslenme, kırtasiye, okul kıyafeti ve çorba ikramı yardımı sağlıyor.

Öğrencilere 2 milyon 474 bin TL kırtasiye desteği

Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar sosyal yardımlardan faydalanan, il sınırları içerisinde ikamet etmekte olan ailelerin ilköğretim, ortaöğretim ve üniversitede okumakta olan çocuklarına 2 Milyon 474 bin TL kırtasiye desteği sağladı. Kırtasiye desteğinden bugüne kadar 3 bin 327 aile yararlandı.

"Belediyem yanımda beslenmem sıramda"

Büyükşehir Belediyesi, Muğla'da sosyal yardımlarından yararlanmakta olup ilk ve orta öğretimde eğitimine devam eden öğrencisi olan hanelere sosyal yardımlara ek olarak beslenme desteği veriyor. Fiyat artışlarından en çok etkilenen dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının beslenme sorunu yaşamaması, ailenin sağlıklı ve şuurlu beslenme çantasını hazırlayabilmesi amacıyla beslenme desteğinde bulunuyor. Belediyem Yanımda Beslenmem Sıramda projesi çerçevesinde 2023 yılı içerisinde 603 aileye 2 milyon 833 bin 600 TL yardım gerçekleştirildi.

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Okul kıyafeti desteği de veriliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi yardımlarından faydalanan vatandaşların ilk ve orta öğretimde eğitimine devam eden çocuklarına sosyal yardımlara ek yardım olarak okul kıyafeti desteği vermeyi sürdürüyor. Okulların açılmasından sonra da kıyafet desteği devam ediyor.

Üniversite öğrencilerine sıcak çorba

Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik başlatılan proje çerçevesinde öğrenim günlerini kapsayacak şekilde hafta içi her gün sıcak çorba dağıtımı gerçekleştiriyor. Bu güne kadar Kötekli Mahallesi Kampus C Kapı girişinde ücretsiz olarak 16 bin 500 kişilik çorba dağıtımı gerçekleştirildi. 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında kampüste eğitimin başlamasıyla öğrenciler için çorba ikramı başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)