Muğla Büyükşehir’li sporculardan “Mehmetçiklere” selam

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Taekwondo takımı Bosna Hersek'in Zenica şehrinde düzenlenen "G1 Uluslararası Taekwondo Turnuvası'nda altın ve gümüş madalya kazandılar. Sporcular, ödül töreninin ardından kazandıkları madalyalarla birlikte asker selamı vererek Bosna Hersek'ten "Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan Mehmetçiklere selam gönderdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Taekwondo Takımı, Dünya Taekwondo Federasyonu (WTF) tarafından Bosna Hersek'in Zenica şehrinde düzenlenen "G1 Uluslararası Taekwondo Turnuvası"na katıldı.

11-13 Ekim tarihlerinde gerçekleşen ve toplamda 30 ülkenin katıldığı turnuvada Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Taekwondo takımından Antrenör Naz Göktaş önderliğinde Burak Yılmaz, Naz Keskin, Selenay Aşık, Eylül Nur Arslan, Efe Yiğit Özler, Beren Çiftçisoy ve Melisa Yozgatlı olmak üzere 7 sporcu yarıştı.

Uluslararası taekwondo turnuvasına ilk kez Muğla'dan bir takımın katıldığı "G1 Uluslararası Taekwondo Turnuvası"n da 33 kilogram yıldız kadınlar kategorisinde Naz Keskin ve 51 kilogram genç erkekler kategorisinde Burak Yılmaz birinci oldu ve altın madalya kazandı. 51 kilogram genç kadınlar kategorisinde ise Eylül Nur Arslan ikinci olarak Muğla'ya ve Türkiye'ye gümüş madalyayı kazandırdı. Ayrıca diğer sporcular, 51 Kilogram Yıldız kadınlar kategorisinde Melisa Yozgatlı, 55 kilogram yıldız kadınlar kategorisinde Beren Çiftçisoy, 57 kilogram yıldız erkekler kategorisinde Efe Yiğit Özler beşinci olurken, 47 kilogram yıldız kadınlar kategorisinde Selenay Aşık ise altıncı olarak değerlendirme kategorisinde Türkiye'nin ismini okutturdular.

Turnuvanın ödül töreninde Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları, 30 Ülke arasında Türk Bayrağı dalgalandırarak İstiklal Marşı'mızı okuttular. Törenin ardından sporcular, "Barış Pınarı Harekatı" için Suriye sınırında operasyonda olan Mehmetçiklere asker selamı gönderdiler ve bu başarıyı kahraman Mehmetçiklerimize armağan ettiler.

Başkan Gürün'den kutlama

Spor, sanat, kültürle dünyanın farklı kıtalarından ülkelerin bir araya geldiğini, elde edilen başarıların tüm toplumu mutlu ettiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Büyükşehir sporcularının Bosna Hersek'te elde ettiği başarının Muğlamızı ve ülkemizi gururlandırdığını, sporcuların bu başarıyı Barış Pınarı Harekatı'ndaki kahraman Mehmetçiklerimize armağan ettiklerini söyledi.

Başkan Gürün; "Büyükşehir Belediye sporcularımız Bosna Hersek'te düzenlenen ve 30 farklı ülkenin katıldığı taekwondo turnuvasından 2 altın, bir gümüş madalya ile döndü. Spor, sanat farklı kıtalardan ülkeleri bir araya getiriyor, birlikte mücadele etmeyi, centilmence kazanmayı, kaybetmeyi öğretiyor. Barışla, sevgiyle, hoşgörüyle sporcuların tanışmasını, kaynaşmasını sağlıyor. Büyükşehir Belediye'mizin sporcuları başarıları ile Muğlamızı ve ülkemizi gururlandıran, göğsümüzü kabarttılar ve elde ettikleri başarıyı Suriye sınırımızda devam eden Barış Pınarı Harekatı'ndaki kahraman Mehmetçiklerimize armağan ettiler. Bölgede barışı ve huzuru sağlamak için Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlerimize bir kez daha Muğla'dan sevgilerimizi ve dualarımızı yolluyor, sağ salim vatana dönmelerini temenni ediyoruz. Büyükşehir Belediye'mizin başarılı sporcularını bir kez daha kutluyor, ülkemize ve Muğlamıza yaşattıkları gurur için hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: İHA