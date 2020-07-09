Muğla Datça açıklarında korkutan deprem
AFAD verilerine göre Ege Denizinde Muğla Datça açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, saat 10.44'te Muğla Datça açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD depremin yerin 7,46 kilometre altında meydana geldiğini bildirdi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre de deprem 3.3 büyüklüğünde yerin 6,9 kilometre altında kayıt edildi.Bilindiği gibi son günlerde Ege Denizi açıklarında çok sayıda deprem meydana gelmişti. Bu depremin de o depremlerden biri olduğu düşünülüyor.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 9, 2020
AKDENIZ https://t.co/Cybp6WU6SO
09.07.2020, 10:44:31 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 6.9 km#Kandilli
HABERE YORUM KAT