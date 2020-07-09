AFAD, saat 10.44'te Muğla Datça açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD depremin yerin 7,46 kilometre altında meydana geldiğini bildirdi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre de deprem 3.3 büyüklüğünde yerin 6,9 kilometre altında kayıt edildi.Bilindiği gibi son günlerde Ege Denizi açıklarında çok sayıda deprem meydana gelmişti. Bu depremin de o depremlerden biri olduğu düşünülüyor.