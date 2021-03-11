Muğla Datça Nüfusu 2020 - 2021 | Datça İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Muğla Datça Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Muğla Datça nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Muğla Datça nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Datça ilçesinin bağlı bulunduğu Muğla ilinde 1 milyon 773 kişi yaşamaktadır. Muğla ili 12654 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 417 (km²) si Datça ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Muğla Datça nüfusu 23 bin 711 kişidir.

Muğla Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 773 kişidir.

Datça İlçe Nüfusu Kaçtır?

23 bin 711 kişidir.

Datça Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

- kişidir.

Muğla Datça Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 56,7 olarak gerçekleşmiştir.

Datça İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,684334 Enlem : 27,684334

Datça İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Muğla iline bağlı bulunan Datça ilçesinin telefon alan kodu 0 252 şeklinde başlamaktadır.

Datça ilçesinin bağlı olduğu Muğla İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Datça ilçesinin bağlı olduğu il olan Muğla ilinin plaka kodu 48 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020