Muğla Datça'da 4,1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Ege Denizinde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gediğini bildirdi.
Fay hareketliliğinin fazla olduğu Ege Denizinde depremler meydana gelmeye devam ediyor. AFAD verilerine göre Ege Denizi açıklarında Muğla'nın Datça ilçesinde saat 01.23'te 27.30 km. uzakta yerin 8,13 kilometre altında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem On İki Adalar'da yerin 6,8 kilometre altında 4,0 büyüklüğünde meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 21, 2021
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 27.30 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 22.05.2021, 01:23:30 TSİ
Enlem : 36.4761 N
Boylam : 27.2015 E
Derinlik : 8.13 km
Detay : https://t.co/BZg9rYhcTQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi