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Muğla Datça'da korkutan deprem

AFAD Muğla Datça'da saat 23 12 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu

Muğla Datça'da korkutan deprem

AFAD Muğla Datca'da saat 23 12  4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yaklaşık 65,88 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Ayrıntılar birazdan,,,

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