Muğla Datça'da korkutan deprem
AFAD Muğla Datça'da saat 23 12 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu
AFAD Muğla Datca'da saat 23 12 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 65,88 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Ayrıntılar birazdan,,,
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.