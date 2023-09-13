Muğla eğitimde iyi örnekler yarışması il değerlendirme süreci sonuçlandı

Muğla Eğitimde İyi Örnekler Yarışmasında, saha değerlendirmesine hak kazanan okullar belli oldu.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce il genelindeki okullardaki örnek çalışmaların ortaya çıkarılması ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen "Eğitimde İyi Örnekler" yarışmasında 48 başvuru, saha değerlendirmesine kalmaya hak kazandı. Okullardaki örnek çalışmaların yerinde değerlendirileceği saha değerlendirilmesine kalan projeler "muglaarge.meb.gov.tr" web adresinde yayınlandı.

Etkin Öğretim, Kültür ve Sanat, Eğitime Erişim, Hayat Boyu Öğrenme, Değerler Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Üretim Odaklı İnovatif Düşünce ve Uygulama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Uygulamaları, Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Sürdürülebilir Çevre ve Sağlıklı Yaşam olmak üzere toplam 10 farklı alanda düzenlenen yarışmaya 198 proje başvurusu gerçekleşti.

Başvurular, "ilçe tasnif kurulu", "il değerlendirme kurulu" ve "saha değerlendirme kurulu" olmak üzere 3 farklı kurul tarafından değerlendirilmeye alındı. İlçe tasnif kurulunun değerlendirilmesi sonucunda 198 projeden 121 proje, il değerlendirme kuruluna kaldı. Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE koordinasyonunda yürütülen yarışmada, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi akademisyenleri ve alanında uzman öğretmenlerden oluşan il değerlendirme kurulunun gözlemleri sonrasında ise 48 başvuru, saha değerlendirmesine hak kazandı.

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Önümüzdeki ay içinde gerçekleşecek saha değerlendirilmesinin ardından derece alan okullar belli olacak. Eğitimde iyi örnek oluşturan öğretmenlere ve okul idarecilerine, düzenlenen ödül töreniyle plaketleri verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)