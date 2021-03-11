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Muğla Fethiye Nüfusu 2020 - 2021 | Fethiye İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Muğla Fethiye nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Muğla Fethiye nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu. TÜİK verilerine göre Muğla Fethiye nüfusu 167 bin 114 olduğu açıklandı. Haberimizde Muğla Fethiye yüzölçümü kaçtır? soruna da yanıt bulabilirisiniz.

Muğla Fethiye Nüfusu 2020 - 2021 | Fethiye İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Muğla Fethiye Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Muğla Fethiye nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Muğla Fethiye nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Fethiye ilçesinin bağlı bulunduğu Muğla ilinde 1 milyon 773 kişi yaşamaktadır. Muğla ili 12654 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,135 (km²) si Fethiye ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Muğla Fethiye nüfusu 167 bin 114 kişidir.

Muğla Fethiye Nüfusu 2020 - 2021 | Fethiye İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Muğla Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 773 kişidir.

Fethiye İlçe Nüfusu Kaçtır?

167 bin 114 kişidir.

Fethiye Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

- kişidir.

Muğla Fethiye Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 26,9 olarak gerçekleşmiştir.

Muğla Fethiye Nüfusu 2020 - 2021 | Fethiye İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Fethiye İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,905317 Enlem : 27,905317

Fethiye İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Muğla iline bağlı bulunan Fethiye ilçesinin telefon alan kodu 0 252 şeklinde başlamaktadır.

Fethiye ilçesinin bağlı olduğu Muğla İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Fethiye ilçesinin bağlı olduğu il olan Muğla ilinin plaka kodu 48 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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