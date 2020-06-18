Muğla Fethiye'de 3.5 büyüklüğünde deprem!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde deprem meydana geldi.

AFAD'ın geçtiği son dakika verisine göre merkez üssü Muğla'nın Fethiye ilçesinde saat 12:49'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 34.57 km altında gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 3,2 büyüklüğünde, yerin 14,7 kilometre altında kayıt edildi. Rasathane depremin yerini Fehtiye'nin Kabaağaç köyü olarak açıkladı.

SON DEPREMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ