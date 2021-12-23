Muğla Fethiye'de kadın cinayeti! Derya Gül hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay Fethiye ilçesinde meydana geldi. Derya Gül ile eski erkek arkadaşı Sahabe Semi Sayın arasında tartışma yaşandı. Daha sonra Sehabe Semi Sayın, tartışmanın ardından tabancayla Derya Gül'ü vurduktan sonra aracına binerek evden ayrıldı.

EVDEN UZAKLAŞTI, İNTİHAR ETTİ

Aracıyla evin 500 metre ilerisine giden Sayın aynı silahla intihar etti.

Polis ekiplerinin incelemesi sonrası 2 çocuğu olduğu öğrenilen Gül'ün cansız bedeni Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.