Muğla gece boyu sallandı! Deprem üstüne deprem...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından Muğla (Datça) açıklarında saat 03.11'd büyüklüğü 3.9 olan deprem yaşandığını duyurdu.

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre deprem 7.03 km derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 3.8 olarak kaydederken derinliği ise 5.0 km olarak bildirdi.

5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE SALLANMIŞTI

Yine saat 23.28'de Muğla (Datça) açıklarında 5.1 şiddetinde deprem meydana gelmişti. Depremin, 2.51 km derinlikte gerçekleştiği kaydedilmişti.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız