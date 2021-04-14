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  3. Muğla gece boyu sallandı! Deprem üstüne deprem...

Muğla gece boyu sallandı! Deprem üstüne deprem...

Mugla'nın Datça açıkları gece boyu sallandı. Son olarak saat 03.11'de AFAD verilerine göre büyüklüğü 3.9 olarak kaydedilen deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

Muğla gece boyu sallandı! Deprem üstüne deprem...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından Muğla (Datça) açıklarında saat 03.11'd büyüklüğü 3.9 olan deprem yaşandığını  duyurdu.

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre deprem  7.03 km derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 3.8 olarak kaydederken derinliği ise 5.0 km olarak bildirdi. 

5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE SALLANMIŞTI

Yine saat 23.28'de Muğla (Datça) açıklarında 5.1 şiddetinde deprem meydana gelmişti. Depremin, 2.51 km derinlikte gerçekleştiği kaydedilmişti.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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