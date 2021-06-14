Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre hakkında mobbing iddiası: Görevden alındı!

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin, br çalışana mobbing uygulayarak kalp krizi geçirmesine sebep olduğu iddialarıyla görevden alınmasının ardından yerine Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay getirildi.

'SINAVDA USULSÜZLÜK YAP YA DA İSTİFA ET'

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş'ın 8 Eylül´de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesinin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin, Baş'tan enstitüye sınavla alınacak kişilerin listesinde usulsüzlük yapmasını istediği, bu isteği yerine getirmediğinde de 'istifa et' baskısına maruz kaldığı ve bu yüzden kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

'SINAVA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI'

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, söz konusu sınava ilişkin inceleme başlatırken, Töre hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermek gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Pervin Töre kimdir, kaç yaşında nereli? Pervin Töre görevden alındı mı?

Muğla Valiliği, MEB Maarif Müfettişleri tarafından düzenlenen ön inceleme raporunun ardından Töre ile birlikte Baş'a baskı uyguladığı belirtilen Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammer Cihan hakkında da soruşturma izni verdi.

Bu nedenle görevden alınan Töre'nin yerine Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay atandı. Çay'ın biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Emre Çay kimdir, kaç yaşında, nereli? Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'in biyografisi