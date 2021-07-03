Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Diyanet İşleri Başkanlığı Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı hayatı

Muüla İl Müftülüğü görevine getirilen eski Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanı Yaşar Çapçı'nın hayatı, bu kapsamda en çok araştırılanlar listesinde yerini aldı. İşte Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularının cevabı...

MUĞLA İL MÜFTÜSÜ YAŞAR ÇAPÇI KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1969 yılında Kocaeli ilinin Gebze İlçesinde doğan 52 yaşındaki Yaşar Çapçı, ilkokulu Gebze'de okudu.

İstanbul / Bayrampaşa Yeşil Camii Kur’an Kursunda Hafızlığını tamamladı.

Aynı Kursta Merhum Reisul-Kurra Mahmut SARICAOĞLU Hoca Efendi’den Aşere-Takrib-Tayyibe okudu.

Ortaokulu İstanbul / Eyüp, Liseyi ise Tekirdağ İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladı.

1995 yılında Ezher Üniversitesi Din Usulleri Fakültesinden mezun oldu.

1997 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans tamamlama derslerini başarıyla tamamladı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MUĞLA İL MÜFTÜSÜ YAŞAR ÇAPÇI HAYATI

Aynı yıl Kocaeli’nin Derince ilçesinde İmam-Hatip olarak meslek hayatına başladı.

4 Yıl bu görevi sürdürdü. 2004 yılında İstanbul Pendik Haseki Eğitim Merkezi 18. Dönem “Müftülük ve Vaizlik Kursunu” bitirdi.

2004-2009 Muğla Yatağan İlçe Vaizliği, 2009-2012 Bingöl-Adaklı İlçe Müftülüğü yaptı.

2012-2014 yılları arası Gaziantep İl Müftü Yardımcılığı yapan Yaşar ÇAPÇI, 12.05.2014 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanı olarak atandı.

Çapçı, evli ve üç çocuk babası olup Arapça bilmektedir.​