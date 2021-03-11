Muğla Kavaklıdere Nüfusu 2020 - 2021 | Kavaklıdere İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Muğla Kavaklıdere Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Muğla Kavaklıdere nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Muğla Kavaklıdere nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kavaklıdere ilçesinin bağlı bulunduğu Muğla ilinde 1 milyon 773 kişi yaşamaktadır. Muğla ili 12654 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 365 (km²) si Kavaklıdere ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Muğla Kavaklıdere nüfusu 10 bin 871 kişidir.

Muğla Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 773 kişidir.

Kavaklıdere İlçe Nüfusu Kaçtır?

10 bin 871 kişidir.

Kavaklıdere Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

- kişidir.

Muğla Kavaklıdere Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 7,3 olarak gerçekleşmiştir.

Kavaklıdere İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,314371 Enlem : 27,314371

Kavaklıdere İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Muğla iline bağlı bulunan Kavaklıdere ilçesinin telefon alan kodu 0 252 şeklinde başlamaktadır.

Kavaklıdere ilçesinin bağlı olduğu Muğla İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kavaklıdere ilçesinin bağlı olduğu il olan Muğla ilinin plaka kodu 48 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020