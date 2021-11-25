Muğla kötekli'de silahlı kavga! Üniversite öğrencileri arasında çıkan arbedede 1 kişi ağır yaralandı

Olay, saat 23.45 sıralarında Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi'nde gerçekleşti.

İddialara göre çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan iki grup arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kısa sürede tartışmanın şiddetlenmesiyle, silahlı arbede yaşandı. Kavga sırasında S.D., göğsüne ve bacaklarına isabet eden 4 kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan S.D., Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan S.D.'nin tedavisi sürerken, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kavgaya karışan kişileri tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.