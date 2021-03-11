Muğla Köyceğiz Nüfusu 2020 - 2021 | Köyceğiz İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Muğla Köyceğiz Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Muğla Köyceğiz nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Muğla Köyceğiz nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Köyceğiz ilçesinin bağlı bulunduğu Muğla ilinde 1 milyon 773 kişi yaşamaktadır. Muğla ili 12654 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,372 (km²) si Köyceğiz ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Muğla Köyceğiz nüfusu 37 bin 981 kişidir.

Muğla Toplam Nüfusu Kaçtır?

1milyon 773 kişidir.

Köyceğiz İlçe Nüfusu Kaçtır?

37 bin 981 kişidir.

Köyceğiz Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

- kişidir.

Muğla Köyceğiz Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 28,2 olarak gerçekleşmiştir.

Köyceğiz İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,688067 Enlem : 28,688067

Köyceğiz İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Muğla iline bağlı bulunan Köyceğiz ilçesinin telefon alan kodu 0 252 şeklinde başlamaktadır.

Köyceğiz ilçesinin bağlı olduğu Muğla İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Köyceğiz ilçesinin bağlı olduğu il olan Muğla ilinin plaka kodu 48 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020