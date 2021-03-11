Muğla Marmaris Nüfusu 2020 - 2021 | Marmaris İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Muğla Marmaris Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Muğla Marmaris nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Muğla Marmaris nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Marmaris ilçesinin bağlı bulunduğu Muğla ilinde 1 milyon 773 kişi yaşamaktadır. Muğla ili 12654 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 919 (km²) si Marmaris ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Muğla Marmaris nüfusu 95 bin 851 kişidir.

Muğla Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 773 kişidir.

Marmaris İlçe Nüfusu Kaçtır?

95 bin 851 kişidir.

Marmaris Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

- kişidir.

Muğla Marmaris Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 11,6 olarak gerçekleşmiştir.

Marmaris İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,272163 Enlem : 28,272163

Marmaris İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Muğla iline bağlı bulunan Marmaris ilçesinin telefon alan kodu 0 252 şeklinde başlamaktadır.

Marmaris ilçesinin bağlı olduğu Muğla İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Marmaris ilçesinin bağlı olduğu il olan Muğla ilinin plaka kodu 48 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020