Muğla Marmaris'te makilik alanda yangın! Yangını çıkaran kişi gözaltına alındı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve kadradan müdahalesi ile kısa sürede söndürülmüştü. Yangını çıkardığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Muğla Marmaris'te makilik alanda yangın! Yangını çıkaran kişi gözaltına alındı!

Muğla'nın Marmaris ilçesi Söğüt Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde çıkan ve mailik alana yayışan yangına vatandaşların ihbarı ile birlikte Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal ederek yangına müdahalede bulundular. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Muğla Marmaris'te makilik alanda yangın! Yangını çıkaran kişi gözaltına alındı!

KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLDİ

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yangına alanına ulşaması ile 4 yangın söndürme helikopteri ve 3 uçakla yangına müdahale edildi.

Muğla Marmaris'te makilik alanda yangın! Yangını çıkaran kişi gözaltına alındı!

ÇOBAN GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın ile ilgili emniyet ekiplerinin soruşturması sonrası jandarma ekiplerinin belirlemelerine göre o bölgede çobanlık, 51 yaşındaki Ö.C.gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın ilk ifadesine göre yanıgını, keçilerine saldıran yılanları uzaklaştırmak için çıkardığını söyledi. Muğla Marmaris'te makilik alanda yangın! Yangını çıkaran kişi gözaltına alındı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Antalya Kepez'de filmleri aratmayan olay! Bir bankanın müdürü rehin alındı
Son dakika | Antalya Kepez'de filmleri aratmayan olay! Bir bankanın müdürü rehin alındı
Zonguldak'ta ilginç olay! ATM paraları yola saçtı!
Zonguldak'ta ilginç olay! ATM paraları yola saçtı!
Manisa'dan iç sızlatan görüntüler! Bir sitenin bahçesinde 15 kedi, 1 köpek ölü bulundu!
Manisa'dan iç sızlatan görüntüler! Bir sitenin bahçesinde 15 kedi, 1 köpek ölü bulundu!
Seyir halindeki işçi servisi otomobil ile kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!
Seyir halindeki işçi servisi otomobil ile kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!
Paraya zaafı olduğu için yıllarca seks işçisi olarak çalışan genç bir kadının hikayesi! "Bazen vücudumun kaldırabileceğinden çok daha fazla..."
Paraya zaafı olduğu için yıllarca seks işçisi olarak çalışan genç bir kadının hikayesi! "Bazen vücudumun kaldırabileceğinden çok daha fazla..."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdelemişti! Bakan Murat Kurum sosyal konut projesinin detaylarını böyle duyurdu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdelemişti! Bakan Murat Kurum sosyal konut projesinin detaylarını böyle duyurdu!
Bu aşure tarifini yapan gelini kaynanası alnından öpüyor! İşte yemeğe doyamayacağınız Muharrem ayına özel aşure tarifi!
Bu aşure tarifini yapan gelini kaynanası alnından öpüyor! İşte yemeğe doyamayacağınız Muharrem ayına özel aşure tarifi!
Son dakika | Antalya Kepez'de filmleri aratmayan olay! Bir bankanın müdürü rehin alındı
Son dakika | Antalya Kepez'de filmleri aratmayan olay! Bir bankanın müdürü rehin alındı
Emekli promosyonu almak için e-Devlet'e koşan emekliler dikkat! 'Bloke' uyarısıyla karşılaşırsanız bunları yapın!
Emekli promosyonu almak için e-Devlet'e koşan emekliler dikkat! 'Bloke' uyarısıyla karşılaşırsanız bunları yapın!
HSBC'nin dolar tahmini duyanları şoke etti! Bu kadar yükselirse piyasa çöker!
HSBC'nin dolar tahmini duyanları şoke etti! Bu kadar yükselirse piyasa çöker!
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz"
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz"
Köyünüzde kalmaya korkacaksınız! Vahşice katledilen köylü Gruber ailesinin faili senelerdir bulunamayan cinayetini öğrenince tüyleriniz ürperecek...
Köyünüzde kalmaya korkacaksınız! Vahşice katledilen köylü Gruber ailesinin faili senelerdir bulunamayan cinayetini öğrenince tüyleriniz ürperecek...