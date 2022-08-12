Muğla Marmaris'te makilik alanda yangın! Yangını çıkaran kişi gözaltına alındı!

Muğla'nın Marmaris ilçesi Söğüt Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde çıkan ve mailik alana yayışan yangına vatandaşların ihbarı ile birlikte Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal ederek yangına müdahalede bulundular. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile yangın kısa sürede söndürüldü.

KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLDİ

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yangına alanına ulşaması ile 4 yangın söndürme helikopteri ve 3 uçakla yangına müdahale edildi.

ÇOBAN GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın ile ilgili emniyet ekiplerinin soruşturması sonrası jandarma ekiplerinin belirlemelerine göre o bölgede çobanlık, 51 yaşındaki Ö.C.gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın ilk ifadesine göre yanıgını, keçilerine saldıran yılanları uzaklaştırmak için çıkardığını söyledi.