Muğla Menteşe Nüfusu 2020 - 2021 | Menteşe İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Muğla Menteşe Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Muğla Menteşe nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Muğla Menteşe nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Menteşe ilçesinin bağlı bulunduğu Muğla ilinde 1 milyon 773 kişi yaşamaktadır. Muğla ili 12654 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,583 (km²) si Menteşe ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Muğla Menteşe nüfusu 113 bin 141 kişidir.

Muğla Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 773 kişidir.

Menteşe İlçe Nüfusu Kaçtır?

113 bin 141 kişidir.

Menteşe Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

- kişidir.

Muğla Menteşe Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -16,8 olarak gerçekleşmiştir.

Menteşe İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,469517 Enlem : 27,469517

Menteşe İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Muğla iline bağlı bulunan Menteşe ilçesinin telefon alan kodu 0 252 şeklinde başlamaktadır.

Menteşe ilçesinin bağlı olduğu Muğla İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Menteşe ilçesinin bağlı olduğu il olan Muğla ilinin plaka kodu 48 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020