Muğla Milas Nüfusu 2020 - 2021 | Milas İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Muğla Milas Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Muğla Milas nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Muğla Milas nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Milas ilçesinin bağlı bulunduğu Muğla ilinde 1 milyon 773 kişi yaşamaktadır. Muğla ili 12654 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 2,072 (km²) si Milas ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Muğla Milas nüfusu 143 bin 254 kişidir.

Muğla Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 773 kişidir.

Milas İlçe Nüfusu Kaçtır?

143 bin 254 kişidir.

Milas Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

- kişidir.

Muğla Milas Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 15,1 olarak gerçekleşmiştir.

Milas İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,78138 Enlem : 27,78138

Milas İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Muğla iline bağlı bulunan Milas ilçesinin telefon alan kodu 0 252 şeklinde başlamaktadır.

Milas ilçesinin bağlı olduğu Muğla İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Milas ilçesinin bağlı olduğu il olan Muğla ilinin plaka kodu 48 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020