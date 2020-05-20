Muğla Milas'ta ormanlık alanda yangın! Rüzgarın etkisiyle yayıldı

Havaların yeni yeni ısınmasıyla yangınlar başladı. Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda korkutan bir yangın çıktı. Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere çok sayıda helikopter, arazöz ve itfaiye ekibiyle müdahale ediliyor.

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, söndürme çalışmalarına Muğla'nın yanı sıra İzmir ve Denizli'den gelen helikopterlerin de destek verdiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"3 yangın söndürme helikopteri ve bir idari amaçlı helikopter olmak üzere 4 helikopter yangın söndürme çalışmalarında görev yapıyor. Kısırlar Mahallesi'nde yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Şu an için karadan da 28 arazöz, 14 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı ve 6 dozer ile 200'e yakın yangın söndürme işçisi sahada görev yapıyor."

Vali Civelek, helikopterlerin hava kararana kadar yangına müdahaleye devam edeceğini sözlerine ekledi.

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