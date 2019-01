Muğla MÜSİAD’da bayrak değişimi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesinin 4'üncü olağan genel kurulu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi VIP salonunda yapıldı. Genel Kurula, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş da katıldı.

Görevi yeni yönetime devreden Sezgin Bayhan genel kurulda yaptığı konuşmada, görev yaptığı süre içinde aldığı sorumluluğu yerine getirebilmek için Muğla'yı bir adım daha ileriye taşıyabilmek için Yönetim kurulu arkadaşları ile çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bayhan, "Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımız ile bizlere görev tevdi edilmesinin ardından resmi ve özel sektör ile iyi diyaloglar kurduk. Kamu-Özel sektör işbirliğine önem verdik ve bu anlamda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile işbirliği yaptık. Üyelerimizin gelişen ve değişen ekonomik düzenlemeler hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Bu süreçte Genel Merkezimizin ve üyelerimizin bizlere verdiği destek için teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum" dedi.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş ise Muğla olarak zor bir coğrafyada hizmet üretildiğini belirterek, "Bu topraklarda hizmet vermek gerçekten zor. Bu anlamda sizlerin MÜSİAD ailesi içinde olmanızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

MÜSİAD Muğla Şubesinin yeni dönem Başkanlığı'na seçilen Kazım Demir yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bugün MÜSİAD Muğla Şubesinde hizmet bayrağı değişimi var. Şube Başkanımız Sezgin Bayhan'dan bu bayrağı devralacağım. Sayın Başkanımın bugüne kadar onurlu bir şekilde taşıdığı MÜSİAD bayrağını daha yukarıya taşımak için sizi üyelerimizin ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımızın desteğine ihtiyacım var. Geçmiş Yönetim Kurulu başkan ve üyelerimizin bilgi ve tecrübelerinden her zaman yararlanacağız. Önümüzdeki dönemde üye sayımızın arttırılmasına yönelik çalışmalarımız olacak. Üyelerimiz ile birebir görüşme ve fikir alışverişi ile istişarelerimiz artarak devam edecek. Üyelerimizin işletmelerine yönelik projeler üreterek istihdamı ve geliri arttırıcı projeleri destekleyeceğiz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile mevcut ve yeni projelerimizi devam ettirerek üyelerimize ve Muğla'ya katkıda bulunacağız. İşadamlarımızın mali ve hukuki anlamda yaşamış oldukları sıkıntıları z-çözmek için gerekli çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.

MÜSİAD 4'üncü Genel kurulunda konuşan AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "Benim de üyesi olduğum MÜSİAD attığı her adımda hem kendisi, hem ülkemizi gözeten, iş birliği halinde olduğu coğrafyaları ve şirketleri destekleyen bir yaklaşımla hareket ediyor. Biz sadece kendimiz kazanmayı değil, birlikte kazanmayı esas alan bir ticaret anlayışıyla hareket ettiğimiz için gittiğimiz her yerde hüsnükabul görüyor, el üstünde tutuluyoruz. Geçmişinde sömürge lekesi bulunmayan bir millet ve devlet olarak bu yaklaşımımızla gittiğimiz her yerde bir fark ortaya koyduğumuza inanıyorum.

MÜSİAD işte bu farkı, projeleriyle, dünyanın 85 ülkesine yayılan ofisleriyle, komisyonları ve kurullarıyla gençlere ve kadınlara yönelik özel çalışmalarıyla en güzel şekilde yansıtan kurumlarımızdan biridir. Bu nedenle MÜSİAD'ın Muğla'mızda, ülkemizin farklı bölgelerinde ve dünyanın farklı coğrafyalarında yapacağı her şeyi önemsiyorum" dedi.

Genel Kurulda yapılan konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde MÜSİAD Muğla Şubesi'nin yöne yönetim kurulunda Kazım Demir, Emin Özler, Tolga Şahansoy, Davut Sabancı, Mehmet Tan, Mehmet Özsoy, Güven Yanık, Ahmet Gencalioğlu, Şevket Ganioğlu ve Mustafa Doğan yer aldı.

Genel kurulun sonunda eski yönetim kurulu başkanı Sezgin Bayhan, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş'a plaket verirken, Bayhan'a da MÜSİAD Muğla Şubesi'nin yeni Başkanı Kazım Demir tarafından verdiği hizmetler nedeniyle teşekkür plaketi verildi.

