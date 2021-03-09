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Muğla Nüfusu 2020 - 2021 | Muğla Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Muğla nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Muğla nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Muğla ilinin nüfusunun 1 milyon 000 bin 773 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Muğla yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Muğla Nüfusu 2020 - 2021 | Muğla Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Muğla Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Muğla nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Muğla Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Muğla nüfusu geçen yıla göre 17631 kişi artarak 1 milyon 000 bin 773 kişi oldu ( 2019 yılında Muğla nüfusu 983 bin 142 kişiydi ) . İstanbul ilinde 508 bin 504 erkek, 492 bin 269 kadın yaşamaktadır.

Muğla Alan kodu nedir?

Muğla ilinin telefon alan kodu 0 252 şeklinde başlamaktadır.

Muğla yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Muğla ilinin yüz ölçümü 12654 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 19 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Muğla Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Muğla ilinin plaka kodu 48 olarak belirlenmiştir

Muğla Nüfusu 2020 - 2021 | Muğla Yüzölçümü nedir?

Muğla 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Muğla 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 1000773

Muğla 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 508504  

Muğla 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 492269  

Muğla 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 24

Muğla 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,79 Kişidir.

Muğla 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 29,27 olduğu görülmektedir.

Muğla 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 26,16 olduğu görülmektedir.

Muğla 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 2385 kişi boşanmıştır.

Muğla 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 20264

Muğla 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 1000773    

Muğla 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 508504

Muğla 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 492269          

Muğla 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : -

Muğla 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : -         

Muğla 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : -         

Muğla 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 78 kişidir.

Muğla Nüfusu 2020 - 2021 | Muğla Yüzölçümü nedir?

Muğla 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 500602  Kadın : 482540  Toplam : 983142  Nüfus yoğunluğu : 77 kişidir.  

Muğla 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 500602  Kadın : 482540  Toplam : 983142  

Muğla 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Muğla 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 493140  Kadın : 474347  Toplam : 967487  Nüfus yoğunluğu : 75 kişidir.  

Muğla 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 493140  Kadın : 474347  Toplam : 967487  

Muğla 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Muğla 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 478950  Kadın : 459801  Toplam : 938751  Nüfus yoğunluğu : 73 kişidir.  

Muğla 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 478950  Kadın : 459801  Toplam : 938751  

Muğla 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Muğla 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 470404  Kadın : 453369  Toplam : 923773  Nüfus yoğunluğu : 72 kişidir.  

Muğla 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 470404  Kadın : 453369  Toplam : 923773  

Muğla 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Muğla 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 463411  Kadın : 445466  Toplam : 908877  Nüfus yoğunluğu : 71 kişidir.  

Muğla 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 463411  Kadın : 445466  Toplam : 908877  

Muğla 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

 

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