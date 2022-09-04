Muğla sallanıyor! 3 saat içerisinde 6 defa deprem meydana gelen şehirde panik yaşandı!

Akdeniz'in en güzel ve mavi şehirlerinden biri olan Muğla, bugün art arda gelen depremlerle sarsıldı. Gün içerisinde 3 saatte toplam 6 defa depremin meydana geldiği şehir, korkuya neden oldu. Ula ilçesinde yaşanan 6 ayrı depremin ilki saat 18:14'te meydana gelirken son deprem ise, saat 20:47'de meydana geldi. 3,9 büyüklüğünde meydana gelen son depremin hissedilmesi korkuya neden oldu.

SON DEPREM 3,9 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Masmavi Muğla bugün, art arda yaşanan depremlerle sarsıldı. Şehirde 3 saat içerisinde 6 depremin meydana geldiği tespit edildi.

İlk olarak 18:14'te meydana gelen deprem, Ula ilçesinde tespit edildi. İkinci deprem de saat 18.17’de 6 kilometre derinlikte 2.0 büyüklüğünde ölçüldü. Ula Gökçe Mahallesi'nde saat 18.36’da 5 kilometre derinlikte meydana gelen üçüncü depremin büyüklüğü ise 2.3 oldu. Ardından yaşanan depremlerden saat 19.14’de Ula Kıyra Mahallesi'nde meydana gelenin 10.1 kilometre derinlikte 1,6, saat 20.00’da meydana gelenin 4 kilometre derinlikte Ula Armutçuk Mahallesi'nde 3,1 ve son olarak saat 20.47’de meydana gelenin ise 3,4 kilometre derinlikte 3,9 büyüklüğünde olduğu ölçüldü.