Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi?

Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bunun üzerine Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi?

Alınan bilgilere göre bir süredir amansız bir hastalıkla mücadele eden Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız'dan acı haber geldi. Caner Yıldız'ın Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Bunun üzerine internet arama motorlarında Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? sorularının yanıtları araştırılıyor.

MUĞLA VALİ YARDIMCISI CANER YILDIZ KİMDİR? NERELİ?

Caner Yıldız 13.05.1958 yılında Eskişehir'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. 1977 yılında kaydolduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat ve Maliye Bölümü'nden 1981 yılında iyi derece ile mezun oldu. 1982 yılında İçişleri Bakanlığında stajyer kaymakam olarak göreve başladı.

1983 yılında 69’uncu Kaymakamlık Kursunu birincilikle tamamladıktan sonra ilk olarak, kendi isteği ile Aydın ilinin Kuyucak ilçesinde Mülki İdare Amirliği görevine başladı. Sırasıyla Çanakkale ili Bozcaada ilçesi, Şanlıurfa ili Akçakale Kaymakamlığı, Diyarbakır Vali Yardımcılığı (Peşmerge Kampı Sorumlusu), Bitlis ili Hizan Kaymakamlığı, Ağrı ili Eleşkirt Kaymakamlığı, Burdur Vali Yardımcılığı, Kırklareli Vali Yardımcılığı, Yalova Vali Yardımcılığı, Kocaeli Vali Yardımcılığı (Deprem İl Koordinatörü), İstanbul Vali Yardımcılığı, Adana Vali Yardımcılığı ve Aydın ili Nazilli Kaymakamı, Menteşe ilçe Kaymakamı ve son olarak Muğla Vali Yardımcılığı görevini yapıyordu.

CANER YILDIZ KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? HASTALIĞI NEYDİ?

Evli ve 2 çocuk babası 64 yaşındaki Caner Yıldız, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, 29 Eylül 2022 Cuma günü hayatını kaybetti. Yıldız'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

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