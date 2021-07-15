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  3. Muğla ve Antalya'da fuhuş operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı, 22 kadın kurtarıldı

Muğla ve Antalya'da fuhuş operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı, 22 kadın kurtarıldı

Muğla ve Antalya'da yapılan fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı, fuhuşa zorlandığı belirtilen 22 kadın ise kurtarıldı.

Muğla ve Antalya'da fuhuş operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı, 22 kadın kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Muğla ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Muğla ve Antalya'da fuhuş operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı, 22 kadın kurtarıldı

MATERYAL VE DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Muğla ve Antalya'da fuhuş operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı, 22 kadın kurtarıldı

22 KADIN KURTARILDI

Fuhşa zorlandığı ileri sürülen aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 22 kadın kurtarıldı. Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Muğla ve Antalya'da fuhuş operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı, 22 kadın kurtarıldı Muğla ve Antalya'da fuhuş operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı, 22 kadın kurtarıldı

Tayfun Altuntaş
Editör
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