Bazı illerde kar hayatı durma noktasına getirdi. Valiliklerden peş peşe açıklama yapılmaya başlandı. Bu kapsamda Muğla yarın okul yok mu? | Muğla okullar tatil mi? 20 Aralık 2021 Pazartesi sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

MUĞLA YARIN OKUL YOK MU? 20 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Muğla`nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim yapılan bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

MUĞLA OKULLAR TATİL Mİ? 20 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Kavaklıdere Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yaşanan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle taşımalı eğitim kapsamındaki Nebiler, Harmanbelen-Göncüler, Kuyualan, Erikli-Topalak, Çatak, Burnugoz okullarında eğitime 20 Aralık Pazartesi ara verildiği ve öğrencilerin idari izinli sayılacağı belirtildi.

19 ARALIK 2021 PAZAR İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı dışında kalan tüm yurtta yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Akdeniz Bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Akdeniz bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde genellikle kuvvetli; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya'nın doğu kıyıları ile Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde şiddetli (51-100 kg/m2), yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in rakımı 1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde, Konya'nın güneyinin Toroslar kesiminde, Karaman çevrelerinde, Doğu Anadolu'nun batısının yüksekleri ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 4°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 13°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyı kesimleri yerel kuvvetli sağanak, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların genellikle kuvvetli, Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya’nın doğu, Hatay’ın kuzey ve kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu ve il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kuvvetli sağanak, kıyı kesimlerde yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 13°C

Çok bulutlu, il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde şiddetli yer yer aşırı sağanak yağış, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

HATAY °C, 11°C

Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının Konya'nın güneyinin Toroslar kesimi ile Karaman çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, güneyinin yüksekleri yoğun kar yağışlı

YOZGAT °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇORUM °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur, sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, batısının yüksek ve dağlık kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Diyarbakır'ın kuzeyinin yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kuzeyinin yüksek ve dağlık kesimleri kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 8°C

Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı