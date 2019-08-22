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  3. Muğla Yatağan’da yangın, ziraat arazisinde çıkan yangında maddi hasar oluştu

Muğla Yatağan’da yangın, ziraat arazisinde çıkan yangında maddi hasar oluştu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 2 dönüm ziraat alanı yandı.

Muğla Yatağan’da yangın, ziraat arazisinde çıkan yangında maddi hasar oluştu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 2 dönüm ziraat alanı yandı. Ekiplerin anında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, yangında 2 dekar alanın yandığı belirtildi.

Yatağan ilçesinin Yava Mahallesi Kayaburnu mevkisindeki akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarının üzerine yangına anında karadan ve havadan müdahale edildi. 4 yangın söndürme helikopteri ile 4 arazöz ve söndürme ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Jandarma tarafından el konulan yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla Yatağan’da yangın, ziraat arazisinde çıkan yangında maddi hasar oluştu

Muğla Yatağan’da yangın, ziraat arazisinde çıkan yangında maddi hasar oluştu

Kaynak: İHA

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