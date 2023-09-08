Muğla’da 162 bin öğrenci 11 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak

2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. Muğla genelinde 839 okulda, 162 bin 194 öğrenci ilk ders zilinin çalması ile okullarında ders başı yapacak.

Yaklaşık 3 aylık yaz tatili sonrasında okullarda ilk ders zili 11 Eylül Pazartesi günü çalacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve 9'uncu sınıf öğrencilere yönelik 4 - 8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen okula uyum süreçlerinin ardından öğrenciler ve öğretmenler yeni eğitim öğretim yılına merhaba diyecek.

11 Eylül Pazartesi günü Muğla ili genelinde resmi/özel toplam 839 okulda 1.520 yönetici, 13 bin 956 öğretmen ve 162 bin 194 öğrenci yeni eğitim öğretim yılına başlayacak.

Okulların açıldığı 11 Eylül Pazartesi günü ilköğretim haftası kutlama programı gerçekleştirilecek. Program, saat 10.00'da Menteşe Cumhuriyet Meydanı Atatürk büstüne İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi sunulmasıyla başlayacak. Kutlama programı saat 10.30'da Türdü 100.Yıl İlkokulu'nda düzenlenecek.

13 - 17 Kasım 2023 tarihleri arasında 1. dönem ara tatil, 22 Ocak - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında sömestri tatili, 8 - 12 Nisan 2024 tarihleri arasında da 2. dönem ara tatil olarak uygulanacak. 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)