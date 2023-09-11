Muğla’da 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başladı

2023-2024 eğitim öğretim yılı Muğla'da 839 okulda, 162 bin 194 öğrenci ilk ders zilinin çalması ile ders başı yaptı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Muğla’da 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başladı

2023-2024 eğitim öğretim yılı Muğla'da 839 okulda, 162 bin 194 öğrenci ilk ders zilinin çalması ile ders başı yaptı.

Muğla il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk büstüne çelen sunma töreni ile başlayan program, Muğla Türdü 100. Yıl ilkokulunda devam etti. Muğla Türdü 100. Yıl ilkokulunda gerçekleştirilen programda öğrenciler tarafından renkli gösteriler sergilendi.

Programda konuşma yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Kalkınma ve ilerleme yolunda, Türkiye Yüzyılının hedeflerine ulaştıracak en temel gücümüz eğitimli, nitelikli insan gücümüzdür. Bu anlayışla, yeryüzü cenneti Muğla'mızda eğitim her zaman öncelikli meselemiz olacaktır. İlimizde bugün itibariyle 839 resmi ve özel okulumuzda toplam 162 bin 194 öğrencimiz, 15 bin 476 yönetici ve öğretmenimizle 2023 - 2024 eğitim öğretim dönemine başlamış olacağız. Yaz tatilinde eksikliklerimizi tamamlayarak, bu gün okullar olarak, öğretmenler olarak, milli eğitim olarak, kurum ve kuruluşlar olarak, öğrenciler olarak yeni bir eğitim-öğretim yılına daha güçlü bir şekilde hazırız. İnsan hayatında aileden sonra en önemli basamak olan okul; bireyi hayata hazırlayan, gelişme ve ilerleme çabalarını başarıya ulaştıran, eğitim imkânlarını sistemli bir şekilde sunan ve geleceğe ilişkin hedeflerimize ulaştıracak olan bir eğitim yuvasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm alanlarda olduğu gibi, eğitim alanında da milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, araştıran, sorgulayan bilgi ve teknoloji üretebilen değerlendirebilen, bilimsel gelişmeleri yakından takip eden öğrenciler yetiştirmek için her türlü imkânımızı seferber ediyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrını güçlü bir şekilde karşılamak için, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın iyi bir eğitim alması, gelişmeye ve araştırmaya açık olabilmeleri, huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim öğretim görmeleri için tüm taraflarla var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, "Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlayacağımız bu eğitim ve öğretim yılını, yepyeni umutlarla karşılarken, Türkiye Yüzyılına giden yolda, emin adımlarla ilerliyoruz. Yarınlarımızın umudu çocuklarımızı ve gençlerimizi; bilimin aydınlık ışığında, vatanını ve milletini seven, millî ve manevi değerlere sahip bireyler olarak en iyi şekilde yetiştirmek adına var gücümüzle çalışmaktayız. İnsan hayatında beşikten mezara kadar devam eden eğitim ve öğretim, sürekli olarak yenilenmeyi zorunlu kılan dinamik bir alandır. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Sayın Bakanımız ve Sayın Valimizin himayelerinde, devletimizin tüm imkânlarını seferber ederek okul öncesinden ortaöğretime kadar her kademedeki okullarımızın ve kurumlarımızın fizikî şartlarını ve eğitim kalitesini daha da yükseltmeye, öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine destek sunmaya ve ilimizi ileriye taşıyacak yenilikçi projelerimizi hayata geçirmeye, bu dönemde de devam edeceğiz" dedi.

Muğla’da 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başladı

Muğla’da 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başladı

Muğla’da 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başladı

Muğla’da 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Son Haberler
Başkan Kılca: “İlkokul 1. sınıftan üniversiteye kadar tüm öğrencilerimizi destekliyoruz”
Başkan Kılca: “İlkokul 1. sınıftan üniversiteye kadar tüm öğrencilerimizi destekliyoruz”
Başkan Demir: “Çocuklarımız Türkiye’nin geleceğinde çok önemli rol oynayacak”
Başkan Demir: “Çocuklarımız Türkiye’nin geleceğinde çok önemli rol oynayacak”
Konya Lisesi konferans ve spor salonu hizmete açıldı
Konya Lisesi konferans ve spor salonu hizmete açıldı
‘100. Yıl Basketbol Turnuvası’ heyecanı
‘100. Yıl Basketbol Turnuvası’ heyecanı
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Bakan Tekin'den, atama bekleyen öğretmenleri ve velileri sevindirecek açıklama!
Bakan Tekin'den, atama bekleyen öğretmenleri ve velileri sevindirecek açıklama!
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!