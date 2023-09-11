Muğla’da 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başladı

2023-2024 eğitim öğretim yılı Muğla'da 839 okulda, 162 bin 194 öğrenci ilk ders zilinin çalması ile ders başı yaptı.

Muğla il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk büstüne çelen sunma töreni ile başlayan program, Muğla Türdü 100. Yıl ilkokulunda devam etti. Muğla Türdü 100. Yıl ilkokulunda gerçekleştirilen programda öğrenciler tarafından renkli gösteriler sergilendi.

Programda konuşma yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Kalkınma ve ilerleme yolunda, Türkiye Yüzyılının hedeflerine ulaştıracak en temel gücümüz eğitimli, nitelikli insan gücümüzdür. Bu anlayışla, yeryüzü cenneti Muğla'mızda eğitim her zaman öncelikli meselemiz olacaktır. İlimizde bugün itibariyle 839 resmi ve özel okulumuzda toplam 162 bin 194 öğrencimiz, 15 bin 476 yönetici ve öğretmenimizle 2023 - 2024 eğitim öğretim dönemine başlamış olacağız. Yaz tatilinde eksikliklerimizi tamamlayarak, bu gün okullar olarak, öğretmenler olarak, milli eğitim olarak, kurum ve kuruluşlar olarak, öğrenciler olarak yeni bir eğitim-öğretim yılına daha güçlü bir şekilde hazırız. İnsan hayatında aileden sonra en önemli basamak olan okul; bireyi hayata hazırlayan, gelişme ve ilerleme çabalarını başarıya ulaştıran, eğitim imkânlarını sistemli bir şekilde sunan ve geleceğe ilişkin hedeflerimize ulaştıracak olan bir eğitim yuvasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm alanlarda olduğu gibi, eğitim alanında da milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, araştıran, sorgulayan bilgi ve teknoloji üretebilen değerlendirebilen, bilimsel gelişmeleri yakından takip eden öğrenciler yetiştirmek için her türlü imkânımızı seferber ediyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrını güçlü bir şekilde karşılamak için, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın iyi bir eğitim alması, gelişmeye ve araştırmaya açık olabilmeleri, huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim öğretim görmeleri için tüm taraflarla var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, "Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlayacağımız bu eğitim ve öğretim yılını, yepyeni umutlarla karşılarken, Türkiye Yüzyılına giden yolda, emin adımlarla ilerliyoruz. Yarınlarımızın umudu çocuklarımızı ve gençlerimizi; bilimin aydınlık ışığında, vatanını ve milletini seven, millî ve manevi değerlere sahip bireyler olarak en iyi şekilde yetiştirmek adına var gücümüzle çalışmaktayız. İnsan hayatında beşikten mezara kadar devam eden eğitim ve öğretim, sürekli olarak yenilenmeyi zorunlu kılan dinamik bir alandır. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Sayın Bakanımız ve Sayın Valimizin himayelerinde, devletimizin tüm imkânlarını seferber ederek okul öncesinden ortaöğretime kadar her kademedeki okullarımızın ve kurumlarımızın fizikî şartlarını ve eğitim kalitesini daha da yükseltmeye, öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine destek sunmaya ve ilimizi ileriye taşıyacak yenilikçi projelerimizi hayata geçirmeye, bu dönemde de devam edeceğiz" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)