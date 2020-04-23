Muğla’da 23 Nisan kutlama programı başladı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gün boyu sürecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile müdürlük personeli katıldı. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilkokul öğrencilerinin seslendirdiği 23 Nisan şiirleri dijital ortamda sunuldu. 23 Nisan programı ev, okul ve bahçelerin süslenmesi ile şehit, gazi, yetim, öksüz, hasta ve sevgi evlerinde kalan çocukların ziyaret edilmesi ile devam edecek. Ardından Mobil Bayram Otobüsü üzerinde kurulu ses sistemlerinden çalınacak bayram şarkıları ile gün boyu meydan ve mahallelerde dolaşacak. Program saat 21:00'de tüm halkın evlerinin balkonlarından hep bir ağızdan okul hoparlörlerinden yayınlanacak İstiklal Marşı'na eşlik etmesi ile sona erecek.

Kaynak: İHA