Muğla’da 2,5 yılda FETÖ’den 833 tutuklama

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminden bu yana sürdürülen adli işlemler hakkında bilgi verdi. Başsavcı 2016 yılında 758, 2017 yılında Bin 079 ve 2018 yılında da 654 kişi hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 833'ünün tutuklandığını açıkladı.

FETÖ'den 833 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaların çok titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Başsavcı Yavuz, "15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yargı olarak çok önemli ve sorumluluk taşıyan bu önemli görevi adalet terazisi sapmadan yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Bize gelen her ihbar Savcılığımız tarafından titiz bir çalışma ile sürdürülüyor. 2016 yılı 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik sürdürülen çalışmalarda bugüne kadar toplam 2 bin 491 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 833'ü tutuklandı, 783'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 717 kişi savcılık, emniyet ve mahkeme kararı ile serbest bırakılırken, 158 kişi de firari durumda. Şu ana kadar 913 dosya karara bağlandı" dedi.

2 bin 170 iddianame hazırlandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz, 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar 2 bin 170 iddianame hazırladıklarını belirterek, "Elimizde 449 ihbar dosyası mevcut. Bunlardan 254 hakkında soruşturmaya yer olmadığına dair karar verildi, soruşturmaya kayıt yapılan dosya sayısı 39, 92 dosya beklemede, 51 dosya hakkında yetkisizlik verilirken 13 dosya birleştirildi" dedi.

Suikast timi dosyası Yargıtay'da

Başsavcı Yavuz, Muğla'nın ve Türkiye'nin en önemli FETÖ/PDY davaları arasında yer alan "Cumhurbaşkanına Suikast Girişimi" ve iki polisin şehit edilmesi davasının Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlandığını belirtti. Yavuz, "Marmaris'te Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik gerçekleştirilmeye çalışılan suikast girişimi sonrası biri hariç tüm şüpheliler yakalanmış ve Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde titiz bir yargılama sonrası karara bağlanmıştı. İzmir İstinaf Mahkemesi bu kararı onadı ve dosya şu anda Yargıtay 16. Ceza Dairesinde. Yargıtay aşaması devam ediyor" dedi.

Sözde imamlar yakalandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, FETÖ'nün mahrem imamları ile ilgili verdiği bilgide ise, "Muğla'da ilçelerin mahrem imamlarına yönelik yapılan çalışmalarda tamamı tespit edildi. Bu şahıslar ile ilgili dosyalar açıldı. Bu dosyalardan yargılamaları devam edenler de var, ceza alanlar da var" dedi.

Kaynak: İHA