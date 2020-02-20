Muğla'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup düzensiz göçmenin Yalıkavak açıklarında olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Durdurulan botta aralarında çocuk ve kadınların da olduğu Suriye, Filistin, Yemen, Kongo, Mısır ve Somali uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Limana getirilen göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA