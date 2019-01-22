Muğla’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) intermet sitesinden alınan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 23.12'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) intermet sitesinden alınan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 23.12'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 65.8 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Kaynak: İHA
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