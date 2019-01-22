Muğla’da 4.5 büyüklüğünde deprem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) intermet sitesinden alınan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 23.12'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

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