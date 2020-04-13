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Muğla'da açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen 6 sığınmacı kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 6 sığınmacı kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yardım talebi üzerine sahil güvenlik ekipleri, Datça açıklarında, Yunan sahil...

Muğla'da açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen 6 sığınmacı kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 6 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yardım talebi üzerine sahil güvenlik ekipleri, Datça açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen fiber teknede kurtarılmayı bekleyen sığınmacılara ulaştı.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 6 sığınmacıyı kurtardı.

Battaniye ve gıda verilen sığınmacılar, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: AA




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